Western Digital MyCloud EX2

Los servicios en la Nube se están expandiendo a muy buena velocidad, tanto que muchos fabricantes apuestas por nuestra nube personal. El Western Digital My Cloud EX2 es una de las soluciones del fabricante para tener, de manera sencilla y rápida, un NAS que será nuestro centro multimedia local y remoto, accesible desde cualquier dispositivo conectado a Internet y desde nuestra red de casa. Disponible de 0 a 12 TB con tan solo dos discos, opta por ser una grata solución para aquellos que no se quieran complicar o no tengan los conocimientos para otros sistemas avanzados, muy fácil de usar y con buen rendimiento.

Producto cedido por Western Digital

Especificaciones del producto

Fabricante Western Digital Modelo My Cloud EX2 Dimensiones (Alto x Largo x Ancho) 171,45 mm x 154,94 mm x 99,06 mm Peso 1,6 kg Material Estructura de acero y frontal de plástico Procesador y memoria · CPE 1,2 GHz

· 512 MB RAM DDR3 Interfaz 1 x Ethernet RJ-45 Gigabit Conectividad 2 x USB 3.0 Discos duros soportados 2 x 3,5" SATA/SATA2/ SATA 6 Gbps en modo único, JBOD, RAID 0, RAID 1 Capacidad 4TB (2 x 2 TB). Disponible sin discos y en configuración de 4, 6, 8, 10 y 12 TB Sistema de ficheros soportados · EXT4 para discos internos

· Externos: FAT, FAT32, NTFS, HFS+J, EXT2/3/4 y XFS Sistemas operativos soportados · Windows 2000/XP/Vista/7/8/ 2003-2008-2012 Server

· Mac OS X

· Linux y Unix Ventilación y sonoridad 1 x 35 mm // 9.500 RPM Fuente de alimentación Externa 100-240 VAC / 40 W Consumo · Acceso: 21,3 W (2 x 2TB)

· Reposo: 16,7 W (2 x 2TB)

· Standby: 1,05 W (4 x 2TB) Servicios de red · Servidor FTP (soportado SSL/TLS explícito)

· Servidor de archivos

· Servidor de ficheros (SMB, NFS, HTTP, HTTPS)

· Soporte para Active Directory

· Cliente DHCP

· DDNS

· VLAN

· SSH

· IPv6/v4

· iSCSI Servidores de aplicaciones · Descargas HTTP, FTP, P2P

· Copias de seguridad local USB, remota a otro EX2 o EX4, Amason S3, ElephantDrive Seguridad · Filtrado y bloqueo IP

· Protección de acceso a Red

· Acceso encriptado: HTTPS, FPTS CON SSL/TLS Explícito, SSH/SFTP

· Importación de certificados SSL

· Alerta vía e-mail y SMS Características · Soporte DLNA 1.5

· Sopote iTunes Server

· Servidores virtuales

· Soporte UPnP Extras Acceso remoto para PC, smartphones y tablets Valoración 4.7 /5

Presentación y vista en detalle

El My Cloud EX2 es la solución de Western Digital para el usuario doméstico que quiera disponer de su propia nube personal, accesible desde cualquier lugar con cualquier dispositivo conectado a Internet.

Este modelo, MyCloud EX2, podemos considerarlo el hermano pequeño del EX4, aunque el que nos ocupa lleva un camino estilo My Passport, algo de más estilo ofrece, sin duda.

La carcasa tine un acabado espectacular incluso siendo plástico, con varios LEDs de información de encendido y de cada disco.

No hay CD de instalación, no es necesario, solo viene lo básico para dar conectividad al equipo, fuente de alimentación externa y cable Ethernet RJ.45. Un simple manual indica cuál es el método de puesta en marcha del EX2.

Contamos con dos puertos USB 3.0 los cuales podremos usar para varios desempeños, dispositivos flash y discos duros externos USB, para impresión en red, para enchufar un SAI y monitorizarlo. También actúa como dispositivo MTP y PTP, por lo que podremos enchufar cámaras o móviles y pasar fotos al dispositivo.

Pulsamos el botón frontal para liberar la rejilla y encontramos las dos unidades de almacenamiento. Podemos adquirir la unidad sin discos o ya con varias configuraciones duales, 4, 6, 8, 10 y 12 TB, todas ellas unidades Western Digital, por supuesto.